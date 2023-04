The Continental: Der erste Teaser zum John Wick-Prequel ist da

Die John Wick-Reihe bekommt einen Serienableger: The Continental: From the World of John Wick soll dabei quasi als Vorgeschichte dienen und das titelgebende Hotel in den Vordergrund rücken, welches auch in den Filmen von großer Bedeutung ist. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer.Die auf lediglich drei Episoden ausgelegte Miniserie spielt im New York der 1970er-Jahre und soll zeigen, wie ein junger Winston Scott nach dem Thron des legendären Continental-Hotels greift und sich dabei nicht nur der Unterwelt der Stadt, sondern auch seiner eigenen Vergangenheit stellen muss - einer Vergangenheit, von der er eigentlich meinte, sie längst hinter sich gelassen zu haben.Während in den John Wick-Filmen Ian McShane den Hotelbesitzer Winston Scott darstellt, wird dessen jüngeres Ich in der Serie von Colin Woodell verkörpert. Weiter spielen unter anderem noch Mel Gibson, Peter Greene, Nhung Kate, Katie McGrath, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Adam Shapiro, Ayomide Adegun und Sallay Garnett mit. The Continental: From the World of John Wick startet im September 2023 in den USA bei Streamingdienst Peacock, hierzulande gibt es die Serie dann bei Amazon Prime Video zu sehen.