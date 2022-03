The Boys: Der erste Teaser verrät den Starttermin für die dritte Staffel

Fans warten schon recht lange auf eine Fortsetzung der Antiheldenserie The Boys. Jetzt steht fest: Butcher und Co. kehren diesen Sommer und damit nach zwei Jahren Pause zu Amazon Prime Video zurück. Dass es dann mindestens genauso brutal und absurd wie erwartet weitergeht, lässt jetzt ein erster Teaser-Trailer vermuten. Begleitet wird dieser vom Song "Bones" der Band Imagine Dragons.Zwar verrät das knapp zwei Minuten lange Video noch nicht allzu viel über die Handlung der neuen Folgen, offenbar entscheidet sich William "Billy" Butcher aber dazu, selbst Compound-V einzunehmen, um so Superkräfte zu erlangen und für mehr Chancengleichheit im Kampf gegen die Supes zu sorgen. Im Trailer sehen wir zumindest, wie der ehemalige CIA-Agent und Anführer der Boys Laserstrahlen aus seinen Augen schießt.Die neuen Kräfte wird die Antiheldentruppe auch gut gebrauchen können, denn mit Soldier Boy (Jensen Ackles) und Crimson Countess (Laurie Holden) werden in den neuen Folgen mindestens zwei weitere korrupte Superhelden eingeführt.Los geht es mit den neuen Folgen am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime Video.