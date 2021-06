Ted Lasso, Morning Show & Co: Die Sommer-Neustarts bei Apple TV+

Abonnenten von Apple TV+ werden im Sommer 2021 und natürlich auch darüber hinaus mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt. Neben weiteren Staffeln bereits gestarteter Serien zählen dazu komplett neue Originals, die es exklusiv bei dem Streaming-Dienst zu sehen gibt. Im Trailer zeigt Apple die Highlights der nächsten Monate.Fans dürfen sich unter anderem über neue Staffeln von Ted Lasso, The Morning Show, See, Truth Be Told und Trying freuen. Zu den Serienneustarts zählen etwa das auf einer Stephen King-Geschichte basierende Lisey's Story oder die Scifi-Dramen Foundation und Invasion/Infiltration. Letztere Serie hatte Apple erst kürzlich in einem eigenen Trailer vorgestellt Darüber hinaus gibt es im Video noch Ausschnitte aus The Shrink Next Door, Schmigadoon!, Mr. Corman, Physical, CODA, Greyhound, Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Palmer, Cherry, The Banker, Wolfwalkers, The Year Earth Changed, On the Rocks, Doug Unplugs, The Snoopy Show, Stillwater, Wolfboy and the Everything Factory und Puppy Place zu sehen. Ein paar dieser Filme bzw. Serien sind allerdings bereits jetzt bei Apple TV+ verfügbar.