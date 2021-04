Ted Lasso: Erster Trailer zu Staffel 2 der derzeit besten Comedy-Serie

Man kann zwar nicht davon sprechen, dass sich Apple TV+ zu einem Fixpunkt in der TV-Landschaft entwickelt hat, dennoch hat der Streaming-Dienst des kalifornischen Konzerns eine Produktion, die die Herzen von Serien-Fans im Sturm erobert hat: Ted Lasso. Dazu hat Apple nun einen Teaser-Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht.Ted Lasso ist durchaus eine Seltenheit in Fernsehgeschäft: Denn praktisch jeder, der die Serie sieht, ist davon begeistert. Das macht sie aber noch nicht zu einer Besonderheit, denn diese ist nur schwer zu erklären. Denn Ted Lasso (Jason Sudeikis) ist - als Charakter und als Serie selbst - einfach ein Garant für gute Laune. Das klingt jetzt seicht und wie aus der Phrasendreschmaschine - ändert aber nichts daran, dass das tatsächlich so ist.Zum Inhalt für alle, die Ted Lasso nicht kennen: Der titelgebende Charakter ist ein American Football-Coach, der als Manager (lies: Trainer) eines mittelmäßigen Premier-League-Teams namens AFC Richmond angeheuert wird. Die Besitzerin des Klubs will mit dieser Maßnahme ihrem Ex-Mann eines auswischen, Lasso soll dem Klub in die Versenkung führen.Doch mit seiner unwiderstehlich (naiven) Art erobert Lasso Fans, Spieler und letztlich auch die Klub-Besitzerin. Staffel 2 führt die Story natürlich weiter und wir warten schon gespannt auf die Rückrunde - und trinken bis dahin geduldig braunes Wasser.