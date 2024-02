Der Marvel-Star Jeremy Renner hatte sich zuletzt von einem schweren Schneepflug-Unfall erholen müssen, zeigt sich nun aber wieder vor der Kamera in Topform. Ob das vielleicht an Silk Mandelmilch liegen könnte? Dieser Super-Bowl-Werbespot legt diese Vermutung nahe und lässt sogar einen Touch Superhelden-Flair in der Morgenroutine des Hawkeye-Darstellers erkennen - da staunt selbst Renners Tochter Ava.