Star Wars: The Clone Wars - Neuer Trailer zeigt das 'Squad 99'

Fans warten schon lange auf eine Fortsetzung der eigentlich abgesetzten Animationsserie Star Wars: The Clone Wars. Zumindest in den USA hat das Warten bald ein Ende, denn am 21. Februar 2020 geht es dort mit der finalen Staffel bei Disney+ weiter. Zur Einstimmung gibt es jetzt einen neuen Trailer, in dem wir das sogenannte Squad 99 ein wenig genauer kennenlernen dürfen.



Nach gut sechs Jahren Pause gibt es schon bald ein Wiedersehen mit den computeranimierten Versionen von Anakin Skywalker, Ashoka Tano, Obi-Wan Kenobi und Yoda, wenn die Klonkriege auf ihren Höhepunkt hinsteuern. In den neuen Folgen wird auch das Squad 99 beziehungsweise "Bad Batch" eine Rolle spielen. Bei diesem handelt es sich um eine Gruppe Klone, die eigentlich als fehlerhaft angesehen werden, sich aufgrund ganz spezieller Mutationen nun aber doch auf dem Schlachtfeld als nützlich erweisen könnten.



In Deutschland wird die siebente Staffel von Star Wars: The Clone Wars voraussichtlich direkt nach dem Start von Disney+ am 24. März 2020 gezeigt. Disney wird die Geschichte mit zwölf weiteren Folgen abschließen.