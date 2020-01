Star Wars: The Clone Wars - Trailer zur finalen Staffel veröffentlicht

Videos automatisch starten

Die Animationsserie Star Wars: The Clone Wars wird demnächst bei Disney+ fortgesetzt. Allerdings wird Staffel 7 die Serie dann auch endgültig abschließen. Zur Einstimmung auf das große Finale zeigt Disney jetzt einen neuen Trailer, in dem vor allem Darth Maul einen großen Auftritt hat.



Eigentlich wurde Star Wars: The Clone Wars bereits 2014 nach sechs Staffeln eingestellt, allerdings kehrt die Serie nun doch noch einmal für eine letzte Staffel zurück. Inhaltlich soll es trotz der längeren Pause ohne größere Einschnitte weitergehen, sodass sich Fans auf ein Wiedersehen mit Ashoka Tano, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda und Darth Maul freuen dürfen.



Die Staffel soll außerdem weiter die Ereignisse ergründen, die zur Geschichte des Kinofilms Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith führen. In den USA starten die zwölf neuen Folgen am 21. Februar 2020, in Deutschland geht es am 24. März los.