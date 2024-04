Star Wars: Geschichten des Imperiums - Trailer zur Anthologie-Serie

Morgan Elsbeth und Barriss Offee im Fokus

Disney hat eine neue animierte Star Wars-Serie angekündigt, die demnächst bei Disney+ startet: Geschichten des Imperiums wird dann zwei komplett neue Geschichten erzählen, die auf der dunklen Seite der Macht spielen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer, los geht es (natürlich) am 4. Mai.Angelehnt an Geschichten der Jedi (2022) rückt Star Wars: Geschichten des Imperiums (Tales of the Empire) zwei weitere Charaktere und deren schicksalhaften Entscheidungen in den Vordergrund. Zum einen wäre dies die noch junge Nachtschwester Morgan Elsbeth, die, angetrieben von Wut und der Suche nach Vergeltung, die Anerkennung durch das Imperium sucht. Dabei werden wir auch Zeuge davon, wie sie ihren späteren Meister, den Großadmiral Thrawn, kennenlernt.Die zweite Geschichte konzentriert sich dann auf Barriss Offee, eine Jedi-Kriegerin, die nach einem tragischen Ereignis jedoch den Glauben an den Orden verliert und sich stattdessen der dunklen Seite zuwendet. Der Trailer zeigt unter anderem, wie Barriss ihre alten Schwächen überwindet und schließlich ihrem neuen Meister Darth Vader begegnet.Star Wars: Geschichten des Imperiums (Tales of the Empire) umfasst insgesamt sechs Folgen, die es alle ab dem 4. Mai - dem Star Wars Day - bei Disney+ zu sehen gibt. In der englischen Originalfassung leihen unter anderem Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Lars Mikkelsen (Thrawn) und Matthew Wood (General Grievous) den Figuren ihre Stimmen. Die Serie stammt von Dave Filoni, der zusammen mit Athena Yvette Portillo und Carrie Beck auch als leitender Regisseur und ausführender Produzent tätig ist.