Sci-Fi-Hit aus Korea: Netflix zeigt ersten Trailer zu 'Space Sweepers'

Eigentlich sollte der südkoreanische Science-Fiction-Film Space Sweepers bereits letzten Sommer in seinem Heimatland die Kinocharts erobern, doch wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Auch ein späterer Termin war geplatzt und so sicherte sich letztendlich Netflix die Rechte an dem ambitionierten Projekt und zeigt dieses schon bald weltweit. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu sehen.Space Sweepers spielt im Jahr 2092 und stellt die Crew des Raumschiffs Victory in den Mit­tel­punkt, die sich mit dem Aufsammeln von im All herumtreibenden Schrott ihren Le­bens­un­ter­halt verdient. Neben dem Kapitän Jang (Kim Tae-Ri) zählen noch der Pilot Tae-Ho (Song Joong-Ki), die Weltraumpiratin Tiger Park (Jin Seon-Kyu) und der Roboter Eobdong (Yu Hae-Jin) zum Team, das eines Tages in einem verlassenen Raumschiff ein kleines Mädchen entdeckt. Bei diesem handelt es sich jedoch um keinen Menschen, sondern um eine höchst explosive Waffe, welche die Vier nun weiterverkaufen wollen.Space Sweepers startet am 5. Februar 2021 bei Netflix.