Microsoft zeigt zum Super Bowl, wie KI unser Leben verändern kann

Nach mehreren Jahren Abwesenheit vom Super Bowl hat Microsoft wieder einen Werbespot für das Sportevent produziert und rückt in diesem wenig überraschend künstliche Intelligenz oder genauer: den Microsoft Copilot in den Fokus. So lernen wir verschiedene Menschen kennen, denen der KI-Assistent dabei hilft, Dinge zu tun, die für sie ansonsten nur schwer machbar gewesen wären.Beispielsweise generiert der Microsoft Copilot Illustrationen für ein Storyboard, schreibt Code für ein 3D-Spiel oder stellt Quizfragen zu einem bestimmten Thema - nur durch Eingabe eines kurzen Befehls. Das Video zeigt auch, wie die KI verrückte Produktideen erzeugt, einzigartige Gerichte mit bestimmten Zutaten entwickelt, Logos entwirft oder dabei hilft, neue Dinge zu lernen. In einem Blogartikel weist Microsoft außerdem darauf hin, dass zusammen mit dem Werbespot auch ein Update für die Website copilot.microsoft.com sowie die Copilot-Apps für Android und iOS gestartet sind. Veränderungen an der Benutzeroberfläche sollen die alltägliche Arbeit mit dem KI-Begleiter nun komfortabler und übersichtlicher gestalten. So zeigt beispielsweise eine Karussell-Darstellung Vorschläge für Eingabeaufforderungen an, mit denen Nutzer die Möglichkeiten von Copilot ausprobieren können.