Lego Star Wars: Sommerurlaub startet im August bei Disney+

Disney und Lucasfilm haben ein neues animiertes Star Wars-Special angekündigt: In Lego Star Wars: Sommerurlaub begeben sich Finn und seine Freunde während der vielleicht schönsten Zeit des Jahres auf einen gemeinsamen Überraschungsurlaub. Wir haben den ersten Trailer.Lego Star Wars: Sommerurlaub spielt kurz nach den Ereignissen von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers und so wundert es nicht, dass sich Finn und seine Freunde Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 und C-3PO eine wohlverdiente Auszeit gönnen. Die Pläne für eine Sommerparty auf dem Sternenschiff Halcyon gehen jedoch gehörig schief und Finn wird zunächst vom Rest der Gruppe getrennt. Stattdessen trifft er auf die Machtgeister von Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Leia Organa, die ihm ihre ganz eigenen verrückten Urlaubsgeschichten erzählen.Wie im Trailer zu sehen ist, machen auch Darth Vader und Imperator Palpatine zufällig zur selben Zeit Urlaub und dürften für zusätzlichen Ärger sorgen. Lego Star Wars: Sommerurlaub startet am 5. August 2022 exklusiv bei Disney+