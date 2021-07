Legends of Tomorrow - So geht es in Staffel 6 der DC-Serie weiter

Videos automatisch starten

The CW hat einen neuen Trailer zur sechsten Staffel von DC's Legends of Tomorrow veröffentlicht, beziehungsweise zu dem, was von dieser noch übrig ist. Dieser lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es in den verbleibenden fünf Folgen so ungewöhnlich weitergeht, wie es Fans der Superheldenserie schon längst gewohnt sind.



Unangenehme Hochzeits-Crasher, ein Bowling-Match gegen Aliens, Experimente mit Zauberpilzen, ein vielleicht zu realistisches Brettspiel - und das Ende der Geschichte von John Constantine. Die zweite Hälfte der DC-Serie hält für Zuschauer noch einiges bereit. Vor allem der Abschied von dem sarkastischen Exorzisten dürfte manch einem schwer fallen, doch zumindest bleibt dessen Darsteller Matt Ryan der Serie erhalten: In Staffel 7 wird er dann nämlich als exzentrischer Wissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert wieder mit dabei sein.



In den USA laufen die finalen Folgen von Staffel 6 sonntags bei The CW. Bereits ab dem 13. Oktober geht es dann mit Season 7 weiter. In Deutschland ist DC's Legends of Tomorrow unter anderem bei Amazon Prime Video zu sehen.