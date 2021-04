Legends of Tomorrow - Erweiterter Trailer zur 6. Staffel der DC-Serie

Videos automatisch starten

Nach einem Jahr Pause startet zumindest in den USA die sechste Staffel der Serie Legends of Tomorrow auf dem Sender The CW. Dieser stimmt nun mit einem rund zwei Minuten lan­gen Trailer auf die neuen Folgen ein, die wieder voller reichlich verrückter Ideen zu stecken scheinen. Unter anderem dürfen sich Fans wohl auf eine gezeichnete Episode freuen.



Inhaltlich knüpft Season 6 direkt an das Ende der letzten Staffel an. Die Crew der Waverider sucht daher nach ihrer Anführerin Sara Lance (gespielt von Caity Lotz), die von Aliens ent­führt wurde. Sara versucht währenddessen, selbst aus der Gefangenschaft zu entkommen, lässt dabei aber versehentlich eine Reihe Aliens auf die Erde los, die dort zu verschiedenen Zeitpunkten der Menschheitsgeschichte aufschlagen und für jede Menge Chaos sorgen.



Staffel 6 von Legends of Tomorrow startet am 2. Mai 2021 bei The CW. In Deutschland ist die Serie unter anderem bei Amazon Prime Video zu sehen. Einen Termin hierzulande haben die neuen Folgen allerdings noch nicht.