Knuckles: Paramount+ zeigt den ersten Trailer zum Sonic-Spin-off

Ende des Jahres startet der dritte Sonic-Film im Kino, doch zuvor wird es noch eine Miniserie geben, welche dann allerdings vor allem dem roten Echidna-Krieger Knuckles gewidmet ist. Zu dieser zeigt Paramount+ jetzt den ersten Trailer, der mehr über die Geschichte verrät. Einen Starttermin hat die Serie auch schon.Die neue Serie spielt zwischen dem zweiten und dem kommenden dritten Sonic-Kinofilm und erzählt von Knuckles' actiongeladenem Selbstfindungstrip, nachdem dieser auf der Erde ankommen ist. Wie die Vorschau zeigt, nimmt er den Menschen Wade (gespielt von Adam Pally) unter seine Fittiche, um ihn zu einem echten Krieger auszubilden - was allerdings nicht gerade einfach zu sein scheint, dafür aber viele witzige Momente verspricht.Doch auch für Knuckles gibt es Ärger, denn anscheinend tritt ein neuer Schurke in Erscheinung, der die Kräfte von Sonics rotem Kumpel für seine finsteren Zwecke missbrauchen will. Der Technikexperte hat in der Vergangenheit für Robotnik gearbeitet und dürfte somit den einen oder anderen Trick auf Lager haben.Zu sehen gibt es die sechsteilige Serie in den USA und in Kanada ab dem 26. April 2024, einen Tag später in anderen Regionen, in denen Paramount+ angeboten wird. Somit dürfte es Knuckles dann auch am 27. April in den deutschen Katalog des Streaming-Dienstes schaffen.