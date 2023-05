Jack Ryan: Amazon zeigt den Trailer zur finalen Staffel der Serie

Die Serie Jack Ryan bekommt im Juni noch eine vierte und zugleich dann auch letzte Staffel bei Amazon Prime Video. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, was Fans der Actionserie dann zum Finale noch erwartet - es könnte spannend werden.In der vierten Staffel tritt Jack Ryan seine neue Rolle als stellvertretender Direktor der CIA an. Seine Aufgabe ist es zunächst, die Korruption in den eigenen Reihen zu untersuchen, wobei er auf eine große Verschwörung innerhalb der Organisation stößt. Diese scheint zudem mit der Konvergenz, also der Annäherung eines Drogenkartells und einer Terrororganisation in Verbindung zu stehen.Staffel 4 von Jack Ryan startet am 30. Juni 2023 mit zwei Folgen am Stück. Die verbleibenden vier Episoden erscheinen am 7. Juli und am 14. Juli, ebenfalls im Doppelpack.