JUNG_E: Trailer zum neuen Sci-Fi-Film des Train to Busan-Regisseurs

Nach einem leider nicht allzu aussagekräftigen JUNG_E-Teaser vor ein paar Tagen hat Netflix nun auch den vollständigen Trailer zum kommenden Science-Fiction-Film aus Südkorea veröffentlicht. Dieser verrät nun mehr Details zur Handlung und zeigt, was wir im Hinblick auf Spezialeffekte erwarten dürfen.Der Name Yeon Sang-ho dürfte Fans des koreanischen Kinos spätestens seit dem Zombie-Film Train to Busan wohlbekannt sein, in seinem neuesten Streifen zeichnet der Regisseur dieses Mal eine finstere Zukunftsvision für die Menschheit: In JUNG_E: Gedächtnis des Krieges hat die Klimakrise die Erde nahezu unbewohnbar gemacht. Die Überlebenden sind in riesige Schutzanlagen geflohen, die im Weltraum gebaut wurden.Allerdings kommt es dort zu Bürgerkriegen, in denen die Soldatin Yun Jung-yi (gespielt von Kim Hyun-joo) zwar eine bedeutende Rolle einnimmt, nach einer entscheidenden Mission aber ins Koma fällt. Jahre später versucht eine Hightech-Firma schließlich, ihr Gehirn zu klonen und mit diesem einen unbesiegbaren KI-Krieger namens JUNG_E zu erschaffen - was natürlich einige Probleme mit sich bringt, wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt.Neben Kim Hyun-joo spielen in dem Film unter anderem noch Ryu Kyung-soo und die leider bereits verstorbene Kang Soo-youn mit. JUNG_E startet am 20. Januar 2023 weltweit bei Netflix.