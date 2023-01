Invincible: Amazon kündigt Staffel 2 der Serie für Ende 2023 an

Es gibt ein Lebenszeichen von Invincible: Mit einem ersten Teaser-Video bestätigt Amazon , dass sich eine zweite Staffel der Animationsserie in der Vorbereitung befindet. Mit einem baldigen Start ist aber leider nicht zu rechnen, sodass sich Fans noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen.Im neuen Video dürfen wir einem Dialog zwischen Invincible (gesprochen von Steven Yeun) und dem Außerirdischen Allen (Seth Rogen) lauschen, die sich in der Fast-Food-Bude Burger Mart darüber unterhalten, was sie seit dem Ende von Staffel 1 so alles unternommen haben und wann wir mit den neuen Folgen rechnen dürfen. Ein genaues Startdatum lässt sich der Titelheld dabei zwar bedauerlicherweise nicht entlocken, fest steht aber, dass Invincible Ende 2023 zu Amazon Prime Video zurückkehrt.Trotz der noch langen Wartezeit wurde das Video nicht ganz zufällig jetzt veröffentlicht, denn in diesen Tagen feiert die Comicvorlage ihr 20-jähriges Jubiläum (22. Januar 2003).