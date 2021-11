Im neuen Teaser-Trailer zu Moonfall geht der Mond auf Kollisionskurs

Im September hatte ein erster Teaser zu Roland Emmerichs nächstem Katastrophenfilm für Aufsehen gesorgt: In Moonfall begibt sich unser Mond auf direkten Kollisionskurs mit der Erde. Heute gibt es endlich einen etwas längeren Trailer zu dem Spektakel, das Anfang 2022 die Kinos erreicht.Nach dem Klimawandel und Aliens beschwört der Katastrophen-Experte Roland Emmerich auch schon den nächsten Weltuntergang herbei: Dieses Mal ist es der Mond, der von einer unbekannten Kraft aus seiner gewohnten Umlaufbahn gestoßen wird und nun direkt auf die Erde zusteuert - ein direkter Einschlag und das damit verbundene Ende der Menschen (und wohl auch so ziemlich aller anderen Lebensformen) ist so nur noch wenige Wochen entfernt.Ganz besiegelt ist das nächste große Massensterben zum Glück aber noch nicht, denn die NASA-Mitarbeiterin und ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry) verfolgt einen Plan, die Katastrophe doch noch abzuwenden - und begibt sich hierfür zusammen mit dem Astronauten Brian Harper (Patrick Wilson) und dem Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley) auf einen Direktflug zum Mond, der offenbar aber nicht der natürliche Erdtrabant ist, für den wir ihn immer gehalten haben - anscheinend haben es somit wohl mal wieder Aliens auf die Menschheit abgesehen.Moonfall startet voraussichtlich am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos.