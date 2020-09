Helstrom - Neuer Trailer stimmt auf die finstere Marvel-Serie ein

Videos automatisch starten

Nicht bei Disney+, sondern bei Hulu startet im Oktober die neue Marvel-Serie Helstrom, die deutlich düsterer als die meisten anderen Film- und Serien-Adaptionen von Marvel-Comics werden soll. Dies macht der amerikanische Streaming-Dienst jetzt mit einem neuen Trailer noch einmal deutlich, der zudem mehr über die Geschichte verrät.



Im Mittelpunkt von Hellstrom stehen die Geschwister Daimon and Ana Helstrom (gespielt von Tom Austen und Sydney Lemmon). Die beiden sind die Nachkommen eines be­rüch­tig­ten Serienkillers, wollen allerdings nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten, sondern stattdessen lieber Gutes tun und Jagd auf den Abschaum der Menschheit machen.



Helstrom zählt zwar offiziell zum Marvel Cinematic Universe, soll allerdings keinerlei Bezüge und Überschneidungen mit den weiteren Filmen und Serien des Comic-Universums haben. In den USA startet die Serie am 16. Oktober 2020, wann und wo diese hierzulande zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.