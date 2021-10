Hit-Monkey: Neuer Trailer zur verrückten Animationsserie von Marvel

Die Streaming-Plattform Hulu und Marvel haben einen neuen Trailer zur Animationsserie Hit-Monkey veröffentlicht, in welcher sich ein von Rache getriebener Affe durch die Unterwelt Japans metzelt. Dabei macht das Video deutlich, dass sich die Serie vor allem an ein erwachsenes Publikum richtet und vor allem für Marvel-Verhältnisse mitunter recht blutig werden könnte.



In Hit-Monkey begibt sich ein Affe - oder genauer: ein Japanmakak - auf einen brutalen Rachefeldzug quer durch Tokyo, nachdem seine Familie ermordet wurde. Als wäre dies nicht schon ungewöhnlich genug, wird der kampferprobte und schwer bewaffnete Primat dabei auch noch vom Geist eines verstorbenen amerikanischen Assassinen begleitet.



Während Hit-Monkey in den USA am 17. November 2021 exklusiv bei Hulu startet, ist derzeit noch nicht ganz klar, wo die Serie hierzulande zu sehen sein wird. Wahrscheinlich ist jedoch, dass sie ähnlich wie das ebenfalls von Hulu stammende M.O.D.O.K. bei Disney+ ein Zuhause findet.