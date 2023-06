Foundation - Staffel 2: Apple zeigt einen neuen Trailer zur Sci-Fi-Serie

Das passiert in der 2. Staffel

Genau einen Monat vor dem Start hat Apple einen weiteren Trailer zu Staffel 2 der Science-Fiction-Serie Foundation veröffentlicht. Dieser zeigt deutlich, dass es in dem Weltraumepos mindestens genauso spannend und visuell eindrucksvoll weitergeht wie es vor rund zwei Jahren in der ersten Staffel aufgehört hatte.Die neuen Folgen von Foundation starten am 14. Juli 2023 bei Apple TV+. Das ist schon seit ein paar Wochen bekannt. Ebenfalls bekannt ist, dass Staffel 2 mit einem Zeitsprung von etwa 100 Jahren beginnt und daher auch größere inhaltliche Veränderungen mitbringt. Ein neuer Trailer liefert jetzt einen weiteren Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet.Die Cleons lösen sich auf und eine rachsüchtige Königin schmiedet Pläne, um das Imperium von innen heraus zu vernichten. Währenddessen beginnt für die Foundation die religiöse Phase und die Verkündung der Kirche von Seldom sorgt für eine weitere große Krise, denn ein Krieg mit dem Imperium scheint sich kaum noch abwenden zu lassen.Auch eine Entdeckung von Hari, Gaal und Salvor verspricht neue Probleme, denn sie finden eine Kolonie von Mentalics mit psionischen Fähigkeiten, die damit drohen, die Psychohistorie zu verändern.Staffel 2 von Foundation umfasst zehn weitere Episoden, welche Apple jedoch nicht am Stück, sondern wöchentlich veröffentlicht. Neue Folgen starten somit ab dem 14. Juli immer freitags auf Apple TV+.