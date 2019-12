Dracula - Neuer Trailer enthüllt den Starttermin der Netflix-Serie

Bram Stokers Klassiker Dracula wurde bereits des Öfteren mehr oder weniger gelungen verfilmt. Anfang 2020 bringt die BBC zusammen mit dem Streaming-Dienst Netflix eine neue Miniserie an den Start, die in Anlehnung an den Romanklassiker entstanden ist - und offenbar nichts für schwachen Nerven ist, wie der neueste Trailer vermuten lässt.Das Drehbuch der dreiteiligen Miniserie stammt von Mark Gatiss und Steven Moffat, die auch schon an der erfolgreichen TV-Serie Sherlock als Autoren mitgewirkt hatten. Dracula spielt nun aber nicht in einem modernen Kontext, sondern belässt die Geschichte im 19. Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht der wohl berühmteste Vampir, der seine Heimat Transsilvanien verlässt, um im viktorianischen England nach frischem Blut zu suchen.Verkörpert wird der Fürst der Finsternis dabei vom Schauspieler Dracula (Claes Bang), in weiteren Rollen sind unter anderem Dolly Wells und John Heffernan zu sehen. Während die Serie bei der BBC bereits am 1. Januar 2020 startet, zeigt hierzulande Netflix die drei Folgen ab dem 4. Januar.