Dracula - Netflix zeigt den finalen Trailer zur gruseligen Miniserie

Im Januar startet bei Netflix die Miniserie Dracula, welche die bekannte Gruselgeschichte neu erzählt und den Fürsten dabei - wie es heißt - mit einem würdigen Gegner konfrontiert. Kurz vor dem Start zeigt Dracula jetzt in einem finalen Trailer noch einmal die Zähne.In der Koproduktion von Netflix und der BBC schlüpft der Schauspieler Claes Bang in die Rolle des Vampirs Dracula, der im Jahr 1897 seine alte Heimat Transsilvanien verlässt, um in England nach frischem Blut zu suchen. Das Drehbuch stammt dabei von Steven Moffat und Mark Gatiss, die bereits für Sherlock zusammengearbeitet haben.In weiteren Rollen sind unter anderem Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell und Matthew Beard zu sehen. Dracula startet mit nur drei Folgen am 4. Januar 2020 bei Netflix, aller­dings hat jede Episode eine Laufzeit von rund 90 Minuten.