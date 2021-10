Doctor Who: Flux - Trailer zu Staffel 13 zeigt jede Menge Monster

Die BBC schickt die Doktorin pünktlich zu Halloween in die 13. Staffel: Kurz vor dem Start der neuen Folgen von Doctor Who gibt es jetzt einen ersten Trailer, in dem neben Jodie Whittaker auch noch einige altbekannte Schurken ihren Auftritt haben.



Die neueste Staffel der Serie wird den Untertitel "Flux" tragen und in sechs Episoden eine zusammenhängende Geschichte erzählen, die dann auch das große Finale für Jodie Whittaker in der Titelrolle darstellt. Um was es genau geht, ist zwar noch nicht bekannt, allerdings wird wohl das titelgebende Flux eine große Rolle spielen und anscheinend dafür sorgen, das unter anderem die Weeping Angels, Sontarans, Ood und Cybermen in unser Universum zurückkehren.



Doctor Who Flux startet am 31. Oktober 2021 bei BBC One. Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt, da die alte Serienheimat FOX bekanntermaßen hier nicht mehr existiert. Für das nächste Jahr sind außerdem noch drei Specials mit Jodie Whittaker geplant, bevor es dann mit neubesetzter Titelrolle (und neuem Showrunner) weitergeht.