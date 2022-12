Doctor Who: Erster Teaser zum Jubiläums-Special der Sci-Fi-Serie

Zwar mussten Fans von Doctor Who in diesem Jahr ohne ein Weihnachtsspecial der Serie auskommen, dennoch wurden sie von der BBC nicht ganz vergessen und mit einem ersten Teaser zu den kommenden Jubiläums-Specials belohnt.Die Serie Doctor Who läuft bereits seit 1963 bei der BBC und feiert damit nächstes Jahr ihr 60. Jubiläum. Die zeitreisende Hauptfigur wurde dabei natürlich schon von mehreren Darstellern verkörpert, in den drei geplanten Specials wird wieder David Tennant in die Rolle des Doktors schlüpfen, den er schon zwischen 2005 und 2010 spielte.Wie die exakt eine Minute lange Vorschau zeigt, wird es unter anderem auch ein Wiedersehen mit Donna Noble (gespielt von Catherine Tate) geben. In der Rolle des Schurken ist Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) zu sehen. Ganz am Ende zeigt die Vorschau zudem Ncuti Gatwa, der dann nach den Specials die Rolle des Doktors übernimmt.Fans des Doktors haben außerdem noch einen weiteren Grund, sich auf 2023 zu freuen, denn dann findet die Serie (außerhalb Großbritanniens) bei Disney+ ein neues Zuhause.