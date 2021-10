Das Rad der Zeit - Zweiter Trailer zur neuen Fantasyserie von Amazon

Amazon hat einen neuen Trailer zur Fantasyserie Das Rad der Zeit geteilt, die bereits im November in das Streaming-Angebot aufgenommen wird. Zu sehen gibt es viele neue epische Szenen aus der Serie, die (nicht nur) Game of Throne-Fans abholen soll.Das Rad der Zeit (engl.: The Wheel of Time) basiert auf Robert Jordans gleichnamiger Romanreihe und rückt die junge Zauberin Moiraine (Rosamund Pike) in den Mittelpunkt. Diese wird in einen uralten Konflikt zwischen den Mächten des Guten und des Bösen hineingezogen und bricht mit einer kleinen Gruppe unerschrockener Begleiter auf, um den dunklen König zu besiegen.Amazon zeigt die erste Staffel der Serie wöchentlich ab dem 19. November 2021. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Vorbereitung. Bei YouTube gibt es außerdem eine spezielle 360-Grad-Version des nun veröffentlichten Trailer, bei der neben der Leinwand noch zusätzliche Effekte zu sehen sind.