DC League of Super-Pets: Neuer Trailer zum Animationsspaß ist online

Während in Superheldenfilmen bisher immer nur Menschen die Welt gerettet haben, sind in DC League of Super-Pets nun deren Haustiere an der Reihe. Warner Bros. hat jetzt einen weiteren Trailer zum Animations-Abenteuer DC League of Super-Pets veröffentlicht, in dem die vierbeinigen Freunde von Superman, Batman und Co. im Rampenlicht stehen.In DC League of Super-Pets werden Superman und die weiteren Mitglieder der Justice League entführt. Zur Rettung eilen jedoch nicht weitere bekannte Comichelden, sondern Supermans Hund Crypto, der die gleichen Kräfte wie sein Herrchen hat, und eine Gruppe weiterer Haustiere. Letztere haben auch besondere Fähigkeiten erhalten, müssen aber zunächst erst lernen, mit diesen umzugehen.Das neue Video enthüllt nun zum ersten Mal Lulu, ein geheimnisvolles Meerschweinchen, das hinter der Entführung der Comichelden steckt. Die genauen Motive bleiben aber auch weiterhin unklar. Im Trailer sind zudem die deutschen Synchronsprecher zu hören, zu denen unter anderem Torsten Sträter (Batman) Enissa Amani, Emilia Schüle und Tahnee zählen. DC League of Super-Pets startet am 28. Juli 2022 im Kino.