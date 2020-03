Coffee & Kareem - Erster Trailer zur Buddy-Polizeikomödie von Netflix

Videos automatisch starten

Netflix hat einen ersten Trailer zur Buddy-Polizeikomödie Coffee & Kareem veröffentlicht, die in wenigen Tagen exklusiv beim Streaming-Dienst zum Abruf bereitsteht. Darin bilden ein kleiner Junge und ein Cop ein ungewöhnliches Team, um gegen einen Drogenbaron und dessen Handlanger vorzugehen.



In Coffee & Kareem lebt der 12-jährige Kareem Mannings (gespielt von Terrence Little Gardenhigh) recht glücklich mit seiner Mutter Vanessa (Taraji P. Henson) zusammen. Nur deren neuer Freund, der Polizist James Coffee (Ed Helms), bereitet dem Jungen Kummer - um ihn möglichst schnell wieder loszuwerden, heuert der Kleine einen Kriminellen an. Allerdings geht der Plan gehörig schief und so bringt er Vanessa in große Gefahr. Um sie zu beschützen, müssen Coffee und Kareem nun wohl doch zusammenhalten.



Regie bei der actionreichen Komödie führte Michael Dowse (Stuber - 5 Sterne Undercover, Goon - Kein Film für Pussies). Coffee & Kareem startet am 3. April 2020 bei Netflix.