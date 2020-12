Cobra Kai - Netflix zeigt, wie es in der dritten Staffel weitergeht

Cobra Kai geht Anfang 2021 in die dritte Staffel. Diese wird ihre Premiere dann zum ersten Mal bei Netflix haben. Da der Start der neuen Folgen allmählich in greifbare Nähe rückt, zeigt der Streaming-Dienst nun, wie es in der nächsten Staffel weitergeht.Cobra Kai ist eine Fortsetzung der Karate Kid-Filme aus den 1980er Jahren. 2018 feierte die Serie ihre Premiere beim der kostenpflichtigen Premium-Plattform YouTube Red. Zur dritten Staffel wechselt Cobra Kai nun zu Netflix - und dürfte dort eine deutlich größere Zu­schau­er­gruppe ansprechen.Die neuen Folgen sollen direkt an das Ende von Staffel 2 anknüpfen, die in vielerlei Hinsicht tragisch endete. Miguel Diaz (gespielt von Xolo Maridueña) landete nach einer Schlägerei im Koma und Johnny Lawrence (William Zabka) hat sein Dojo an seinen alten Meister John Kreese verloren. Im neuen Trailer ist unter anderem zu sehen, wie Lawrence versucht, seinen schwer verletzten Schüler wiederaufzubauen.Staffel 3 von Cobra Kai startet am 8. Januar 2021 bei Netflix. Schon jetzt sind dort die ersten beiden Staffeln abrufbar. Eine vierte Staffel wurde bereits bestätigt.