Black Adam: Neuer Trailer zum Superheldenfilm mit Dwayne Johnson

Ende Oktober bringt Warner Bros. seine nächste große Comicverfilmung ins Kino: In Black Adam wird dann Actionstar Dwayne Johnson zum (Anti-)Helden, der sich erst noch entscheiden muss, ob er die Welt retten oder zerstören möchte. Vorab soll uns nun ein weiterer Trailer auf das Spektakel einstimmen.Black Adam erzählt die rund 5000 Jahre zurückliegende Ursprungsgeschichte des vielleicht mächtigsten DC-Charakters, der Film wird aber auch zu großen Teilen in der Gegenwart spielen, wo sich der von Dwayne "The Rock" Johnson verkörperte Antiheld zunächst mit den Mitgliedern der Justice Society anlegt, bevor er dann die Welt vor ihrer Vernichtung bewahren muss. Im Trailer sind etwa Pierce Brosnan als Doctor Fate und Aldis Hodge als Hawkman zu sehen.Black Adam startet am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos. Regie bei dem Film führte Jaume Collett-Serra, der zuletzt in Form des Disney-Films Jungle Cruise auch schon mit Dwayne Johnson zusammengearbeitet hat.