Beetlejuice 2: Neuer Trailer zur Gruselkomödie von Tim Burton

Beetlejuice ist wieder da

Drei Generationen der Deetz-Familie

Im September spukt der Lottergeist Beetlejuice wieder durchs Kino: Für die Fortsetzung des Kultfilms der späten 1980er-Jahre schlüpft dann abermals Michael Keaton in die Rolle der Titelfigur, um reichlich Chaos zu stiften und nebenbei der Tochter der Deetz-Familie zu helfen. Jetzt gibt es einen neuen witzigen Trailer.Darum geht es in Beetlejuice Beetlejuice: Nach einer schweren Tragödie innerhalb der bereits aus dem ersten Film bekannten Familie Deetz zieht diese in wieder ihr altes Haus in Winter River ein. Jedoch bahnen sich alsbald noch größere Probleme an, als Lydia Deetz' Tochter Astrid auf dem Dachboden ein geheimnisvolles Modell der Stadt findet und damit versehentlich die Pforten zum Reich der Toten aufstößt. Offensichtlich bringt dies Astrid in eine äußerst brenzlige Situation und um sie zu retten, wendet sich ihre Mutter an den dämonischen Beetlejuice - ob das gut gehen kann?Neben Michael Keaton als Beetlejuice kehren in der Fortsetzung außerdem Winona Ryder als Lydia Deetz sowie Catherine O'Hara als Delia Deetz in ihre vertrauten Rollen zurück. Neu mit dabei: Jenna Ortega, die wir unter anderem aus der Netflix-Serie Wednesday kennen. Diese spielt nun das rebellische Töchterchen Astrid, welches zunächst einmal nicht an Geister zu glauben scheint, wohl aber ziemlich bald eines Besseren belehrt wird. Zu den weiteren Neuzugängen zählen Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti und Willem Dafoe.Regie bei Beetlejuice Beetlejuice führt abermals Tim Burton. Dessen typischer Stil ist auch im neuesten Trailer wieder deutlich zu erkennen, sodass sich Fans des ersten Teils wohl auf äußerst skurrile Effekte und eine ziemlich originelle Handlung freuen dürfen. Der Film startet am 12. September 2024 in den deutschen Kinos.