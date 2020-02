Altered Carbon - Netflix zeigt den ersten Teaser zur zweiten Staffel

Nach einer erfolgreichen ersten Staffel schickt Netflix die Science-Fiction-Serie Altered Carbon: Das Unsterblichkeitsprogramm in die nächste Runde. Weiter geht es schon in diesem Monat, Fans müssen daher nicht mehr allzu lange warten. Vorab zeigt der Streaming-Dienst jetzt einen ersten Teaser-Trailer zu den neuen Folgen.Altered Carbon spielt in der Zukunft, in der es der technologische Fortschritt möglich gemacht hat, das menschliche Bewusstsein in andere (Klon-)Körper zu übertragen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Ex-Soldat Takeshi Kovacs, der in der ersten Staffel noch von Joel Kinnaman verkörpert wurde, mit Anthony Mackie nun aber eine neue "Hülle" bekommt. Dieser war in der Vergangenheit unter anderem als Falcon in Avengers: Endgame zu sehen.Start von Staffel 2 ist am 27. Februar 2020, ab diesem Termin werden dann alle neuen Folgen zum Abruf bereitstehen.