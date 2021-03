Office-Patch-Day: Microsoft behebt Bug in Nachrichtenverschlüsselung

Microsoft hat zum offiziellen März Patch-Day für Office weitere Si­cher­heits­up­dates herausgegeben. Dazu gehören Aktuali­sierungen für Outlook 2016 und 2013, Excel 2013 und Microsoft Access 2016. Sie sind bereits im Microsoft Update-Katalog ver­fügbar.

Office 2016 und 2013

Microsoft Access 2016:(KB4493188)

Microsoft Office 2016: (KB4493153)

Microsoft Outlook 2016: (KB4493226)

Microsoft Project 2016: (KB4493191)

Microsoft Outlook 2013: (KB4493174)

Zum Office-Patch-Day März behebt Microsoft Absturzfehler, Probleme in der Nach­rich­ten­ver­schlüs­se­lung und diverse Sicherheitsprobleme bei Access. Microsoft empfiehlt die neuen Patches rasch einzuspielen, da es sich dabei teilweise auch um sicherheitsrelevante Änderungen handelt.Zwar ist der erste Dienstag im Monat immer den nicht-sicherheitsrelevanten Änderungen bei Office vorbehalten, dennoch heißt es zum Beispiel in den Release-Notes, dass Si­cher­heits­ver­bes­se­run­gen für Access 2016 hinzugefügt werden. Es handelt sich dabei aber um grund­le­gen­de Ver­bes­se­run­gen und eben nicht um das Schließen einer Sicherheitslücke.Derzeit fehlen allerdings noch die wei­ter­füh­ren­den Informationen zu den Än­de­run­gen der einzelnen Updates. Microsoft hat die Update-Pakete zwar schon im Update-Katalog gelistet und auch die dazugehörigen KB-Artikel ver­öf­fent­licht, doch dabei wurden noch nicht zu al­len Updates Informationen hinterlegt. Be­kann­te Pro­ble­me hat Microsoft bisher auch noch nicht erwähnt.Dafür wurden eine Vielzahl Fehler behoben und Optimierungen wie allgemeine Stabilitäts-Ver­bes­se­run­gen vorgenommen. Neue Funktionen sind beim Office-Patchday nicht dabei. Die folgenden Updates stehen bereit:Die Updates befinden sich in der Verteilung. Bisher ist noch von keinen weiteren Bugs zu lesen. Auch weitere Details zu den Aktualisierungen hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.