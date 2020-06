NettoKOMs elfter Geburtstag: 11 GB LTE gratis für alle Kunden

Der Mobilfunk-Discounter NettoKOM feiert seinen elften Geburtstag und verschenkt dazu an seine Kunden ein Datenpaket mit elf Gigabyte. Seit 2009 ist NettoKOM nun auf dem Markt und feiert das den ganzen Juni über mit einem besonderen Dankeschön an alle Kunden.

Neues Datenvolumen (ab Anfang 2020) bei NettoKom

Smart S 3 statt 2 GB plus Allnet-Flat für 7,99 Euro/4 Wochen

Smart M 5 statt 4 GB plus Allnet-Flat für 12,99 Euro/4 Wochen

Smart L 7 statt 6 GB plus Allnet-Flat für 17,99 Euro/4 Wochen

Keine Vertragsbindung

NettoKOM

Das Daten-Extra bekommt man über die NettoKOM-App: Wer derzeit einen der Verträge der Mobilfunkmarke nutzt, kann sich mit Hilfe der iOS- oder Android-App (Store-Links am Ende des Beitrags) noch bis zum 30. Juni das Datenpaket abholen. In der App findet man alle nötigen Schritte, um das Datenpaket zu aktivieren. Man erhält 11 GB LTE mit maximal 21,6 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und kann dieses Paket dann elf Tage nutzen - nicht genutztes Datenvolumen verfällt nach der Frist.Um das Datengeschenk nutzen zu können, muss eine aktivierte SIM-Karte vorliegen und mindestens das Basic-Paket laufen. Auch alle anderen Tarifoptionen erhalten natürlich das Daten-Extra. Es gilt für Neu- und Bestandskunden.Alle Tarife sind ohne Kündigungsfrist, können also täglich abbestellt oder geändert werden. Eine gewählte Tarifoption ist 4 Wochen ab Aktivierung gültig, die Änderungen werden im Anschluss aktiv. Gebuchte Optionen verlängern sich automatisch um weitere 4 Wochen, wenn man nicht rechtzeitig wechselt beziehungsweise kündigt. Wichtig ist, dass dafür immer ausreichendes Guthaben bestehen muss. Net­to nutzt das Netz von O2/Te­le­fo­ni­ca mit ma­xi­mal 21,6 Mbit/s im Down­load und 8,6 Mbit/s im Up­load. Ab Ver­brauch des gewählten In­klu­siv-Da­ten­vo­lu­mens wird dann auf 56 kbit/s ge­dros­selt.