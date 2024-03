Aktien und Co.: Die größten Börsengänge der Weltgeschichte

Reddit ging heute an die Börse, für jede der rund 22 Millionen ausgegebenen Aktien wurden 34 US-Dollar eingesammelt. Damit liegt das Emissionsvolumen bei 748 Millionen US-Dollar. Das Interesse der Anleger scheint in jedem Fall geweckt: Laut eines Reuters-Berichts ist die Aktie vier- bis fünffach überzeichnet, was beim Erreichen der Zielbewertung von 6,5 Milliarden US-Dollar helfen dürfte. Der Börsengang von Reddit mag derzeit einer der meistbeobachtetsten sein, aber welches Börsendebüt war bislang das lukrativiste?Wie die Grafik auf Basis von Daten der IPO-Investmentberatung Renaissance Capital zeigt, betrug das Emissionsvolumen von Rekordhalter Saudi Aramco im Jahr 2019 rund 25,6 Milliarden US-Dollar und wurde seitdem nicht mehr übertroffen. Weitere IPOs über 20 Milliarden US-Dollar legten nur der chinesische Konzern Alibaba (21,8 Milliarden US-Dollar) und die japanische Softbank (21,3 Milliarden US-Dollar) hin. Dank ihres US-Börsengang im Jahr 1996 in Höhe von rund 13 Milliarden US-Dollar ist mit der Deutschen Telekom auf dem elften Platz auch eine deutsche Firma in den Top 20 vertreten.2023 sind weltweit 1407 Unternehmen an die Börse gegangen, 70 Prozent davon im Asien-Pazifik-Raum. In den USA waren es laut einer Auswertung des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young im vergangenen Jahr 123 Unternehmen, die insgesamt Erlöse von 22,6 Milliarden US-Dollar generierten, darunter die IPOs von Arm Holdings (5,2 Milliarden US-Dollar), Kenvue (4,4 Milliarden US-Dollar) und Birkenstock (1,5 Milliarden US-Dollar). Hierzulande gelang 2023 nur drei Unternehmen der Sprung an die Börse, die Milliarden-Euro-Marke erreichte Daten der Kirchhoff Consult AG zufolge keines davon.