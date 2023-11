Warcraft, Diablo & Co.: Die Geschichte von Activision Blizzard

Activision Blizzard, das Unternehmen, welches einige der beliebtesten Spiele der Welt entwickelt hat, feiert seinen 44. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Publisher eine Infografik zusammengestellt und veröffentlicht, die seine Geschichte detailliert darstellt. Angefangen im Jahr 1979, als das Unternehmen zum ersten Mal gegründet wurde, bis hin zum heutigen Tag, an dem es dem Xbox-Team beigetreten ist.



Wenn man zurückblickt, erscheint es nahezu unglaublich, dass dasselbe Unternehmen, das sein Portfolio mit dem Klassiker Pitfall eröffnete, später eine der größten Spieleserien der Geschichte, Call of Duty, entwickeln sollte. Das Talent dieser Teams im Laufe ihrer Geschichte wird durch Franchises wie Guitar Hero, Warcraft, Tony Hawk, Diablo und andere unterstrichen.



Eine Erklärung des Teams wurde ebenfalls zur Verfügung gestellt: "Wir haben in letzter Zeit wirklich viel zu feiern. Die Kürbisgewürzsaison ist wieder da, Activision Blizzard ist dem Team Xbox beigetreten, und außerdem ist es unser Geburtstagsmonat (ja, es wäre unhöflich zu fragen, wie alt wir sind). Da wir ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens beginnen, möchten wir auf einige der wichtigsten Meilensteine, bahnbrechenden Spiele und Schlüsselmomente der letzten Jahrzehnte zurückblicken, die uns geprägt haben. Danke, dass ihr uns geholfen habt, so viele Erinnerungen zu schaffen."





Hier ist das lange Bild, das den Weg von Activision Blizzard von einem obskuren, unabhängigen Videospielverlag zu einem Giganten der modernen Spieleindustrie unter dem Dach der Xbox zeigt. Bereiten Sie sich auf ein wenig Scrollen vor.

