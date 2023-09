Alexa, Siri und Co.: Wo Sprachassistenten zum Einsatz kommen

57 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 16 Jahren verwenden laut einer Bitkom-Umfrage Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Co. Rund 95 Prozent davon nutzen diese vor allem auf dem Smartphone zum Diktieren, für Suchanfragen oder zum Beispiel freihändige Telefonate. Smarte Lautsprecher wie Amazon Echo, Google Home oder der Apple HomePod sind der zweitgängigste Anwendungsbereich - 71 Prozent der Befragten haben angegeben, hierüber digitale Sprachassistenten zu nutzen. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer spricht mit den Voice Assistants ihrer Tablets (58 Prozent) Autos (57 Prozent) und Kopfhörer (52 Prozent).Vor allem im Pkw gewinnen Sprachassistenten an Relevanz. Während bei der Befragung im Jahr 2021 erst etwa 30 Prozent auf die Sprachsteuerung im Auto zugriffen, waren es 2022 bereits 47 Prozent und in diesem Jahr rund 57 Prozent. Besonders für die Altersgruppe über 65 Jahren spielt der Fahrzeug-Sprachassistent eine große Rolle und ist der zweitrelevanteste Anwendungsbereich nach dem Smartphone.Das Steuern von Radio und Musik, Telefonate und Verkehrsnachrichten abrufen zählen zu den häufigsten Dingen, die über den Sprachassistenten abgerufen werden. Zudem werden diese auch zur Navigation und Abfrage des Wetterberichts genutzt. Somit sind die digitalen Assistenten wie für den Einsatz im Auto gemacht.