Videospiel-Umsatz: Die Top 10 Games-Märkte weltweit

Die Gamescom in Köln ist die größte Videospielmesse weltweit. Viele große Player der Gamesindustrie geben sich dort mit Fans und Fachpresse die Klinke in die Hand. Auch wenn die Gamescom wegen der Pandemie in den letzten Jahren weniger Besucher hatte und mittlerweile ohne große Namen wie Nintendo oder Sony auskommen muss, ist sie für die Games-Branche in Deutschland ein wichtiges Event, um sich auch international zu präsentieren. Laut der Selbsteinschätzung des Verband der deutschen Games-Branche ist die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland eher schlecht.Und das, obwohl Deutschland zu den zehn größten Games-Märkten weltweit zählt, wie die Grafik veranschaulicht. Die Analysten der Statista Market Insights taxieren den Branchenumsatz hierzulande auf rund acht Milliarden Euro, Tendenz steigend. Davon entfällt der Großteil auf digitale Spiele.Im Vergleich zu den mit Abstand größten Videospielmärkten China, USA und Japan, sind das allerdings nur kleine Hausnummern. Der chinesische Markt ist etwa 13 mal so groß wie der deutsche und soll bis 2026 einen Umsatz von rund 136 Milliarden Euro generieren.