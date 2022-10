VR & AR: Andere Realitäten sind bislang nur spärlich bevölkert

Meta will bald einen einer neuen Highend-VR-Brille namens Quest Pro auf den Markt bringen. Wie der Name verdeutlicht, richtet sich die neue Hardware an Profianwender:innen. Entsprechend ist das Headset mit 1.800 Euro eine eher teure Anschaffung, die wenig für die Bevölkerung virtueller Welten tun wird. Ohnehin wird in naher Zukunft nur ein kleiner Teil der Menschheit Virtual oder Augmented Reality Hardware nutzen, wie eine aktuelle Schätzung des Statista Advertising & Media Outlooks zeigt.



Demnach haben aktuell weltweit rund 74 Millionen Menschen Zugriff auf VR-Brillen, bei AR-Geräten sind es nicht mal zehn Millionen. Und auch die kommenden Jahre werden nur wenig am exklusiven Zugang zu digitalen Realitäten ändern. Für das Jahr 2027 taxieren die Analyst:innen die Userbase von VR- und AR-Hardware auf weniger als 250 Millionen Menschen.