USB-C-Zwang könnte Ordnung in Apples Kabelsalat bringen

Am vergangenen Montag hat das EU-Parlament den Beschluss zu einem einheitlichen Ladekabel für Mobilgeräte finalisiert . Sollten die einzelnen Mitgliedsstaaten zustimmen, müssen alle neu hergestellten und in der EU verkauften Smartphones, Kameras oder Tablets ab Herbst 2024 und alle Laptops voraussichtlich ab 2026 mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Damit soll unter anderem die Kompatibilität von entsprechendem Zubehör von Drittproduzenten garantiert werden. Wie die Grafik zeigt, dürfte Apple von allen großen Smartphone-Herstellern die größten Probleme mit der Umstellung haben.Alle acht der derzeit im Apple Store erwerbbaren iPhone-Modelle nutzen den Lightning-Anschluss. In der iPad-Produktfamilie setzt ein Produkt auf Lightning, während vier auf USB-C ausgelegt sind. Zu letzteren gehören die aktuellen Varianten von iPad Pro und iPad Air. MacBooks wurden schon länger auf den USB-C-Standard umgestellt, alle unterstützten Modelle nutzen den entsprechenden Anschluss oder die damit kompatible Thunderbolt-Schnittstelle.In den 2010er Jahren galt die Mikro-USB-Schnittstelle noch lange als Standard bei Smartphones, mittlerweile wurde diese fast vollständig von USB-C abgelöst. Lediglich Apple setzt bei seinen iPhones noch auf die Lightning-Schnittstelle, die am 12. September 2012 eingeführt wurde. Der achtpolige Anschluss, der USB-C im Formfaktor ähnelt, ersetzte die seit 2003 eingesetzte 30-polige Schnittstelle.