Video-Streaming: Seltsame Sachen kommen gut an

Am 27. Mai 2022 startet bei Netflix die vierte Staffel von " Stranger Things ". Die Serie verbindet eine ganze Reihe verschiedener Genres, darunter Science-Fiction, Mystery und Horror. Der Statista Global Consumer Survey verdeutlicht, warum dieser Stilmix eine Menge Fans anspricht. Filme und Serien aus dem Bereich "Thriller, Mystery, Crime" sehen sich fast die Hälfte der Streaming-Begeisterten in Deutschland an. Besonders populär ist das Genres bei Befragten zwischen 50 und 64 Jahren. Ähnlich beliebt sind Produktion aus den Bereichen "Science Fiction und Fantasy" sowie "Horror". Ersteres ist besonders bei Umfrageteilnehmern zwischen 30 und 49 Jahren populär. Letzteres spricht dagegen vor allem die junge Zielgruppe an, wie der Blick auf die Grafik zeigt.Wer neugierig geworden ist und einen Vorab-Blick auf die neue Staffel werfen möchte, kann hier den Trailer zu Staffel 4 ansehen