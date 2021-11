Millionen-Belegschaft: Anzahl der Amazon-Mitarbeiter steigt weiter

Die mit Abstand höchste Strafe für DSGVO-Verstöße in Europa, Streiks im Streit um Flächentarifverträge in deutschen Versandzentren, und der Vorwurf, aus der Notlage während einer globalen Pandemie Profit geschlagen zu haben: In den Wochen und Monaten vor den jetzt anstehenden "Shopping-Feiertagen" Black Friday und Cyber Monday stand Amazon nahezu konstant in der Kritik. Trotzdem arbeiten weltweit mittlerweile fast 1,5 Millionen Menschen für den Online-Riesen, wie unsere Grafik zeigt.



Alleine in den ersten neun Monaten dieses Jahres heuerten weltweit 170.000 neue Mitarbeiter:innen beim E-Commerce-Giganten an. Noch erstaunlicher ist die Zahl der Angestellten, die 2020 zum Tech-Konzern stießen: Trotz der Corona-Lage im vergangenen Jahr unterschrieben 500.000 Menschen einen Arbeitsvertrag bei Amazon. Nicht mit eingerechnet sind diejenigen Mitarbeitenden, die für Subunternehmer:innen oder als saisonale Aushilfskräfte arbeiten - gerade die Behandlung letzterer wird häufig als weiterer Kritikpunkt an Jeff Bezos' Unternehmen angeführt.



Mit seiner Belegschaft von knapp 1,5 Millionen ist der Tech-Riese nur einer von zwei US-Konzernen, die mehr als eine Millionen Angestellte beschäftigen. Die Supermarktkette Walmart liegt derzeit mit 2,2 Million auf dem ersten Platz. Im Vergleich haben deutsche Firmen in dieser Hinsicht das Nachsehen. Volkswagen, der umsatzstärkste Automobilkonzern der Welt und größter international agierender deutscher Arbeitgeber, beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/2020 beispielsweise 671.000 Menschen weltweit, und nur die Deutsche Post DHL Group knackte in diesem Zeitraum die 500.000er-Marke mit etwa 505.000 Angestellten.

