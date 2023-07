Mediennutzung: TV und Streaming im Nutzungsdauervergleich

Lineares Fernsehen war vor nicht allzu langer Zeit das Medium mit der größten Reichweite in Deutschland. Mittlerweile nutzen in Deutschland 22 Prozent der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen über Funk, Kabel oder Satellit ausgestrahltes TV-Programm gar nicht mehr. Damit ist der Anteil derer, die es nicht nutzen höher als beim Streaming, wie der Blick auf die Grafik zeigt.Indes hat klassisches Fernsehen bei den Langstreckenzuschauern noch die Nase vorn. 30 Prozent der Befragten schalten wöchentlich mindestens elf Stunden ein. Dagegen sind es bei digital Video 23 Prozent. Beliebtester Streaming-Anbieter in Deutschland ist übrigens nicht Netflix, sondern Amazone Prime Video, wie eine weitere Grafik zeigt