Neuzulassungen: Verbrenner auf dem Weg zum Auslaufmodell

12,6 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor wurden im letzten Jahr vor Corona in der Europäischen Union neu zugelassen. Das geht aus Zahlen der European Automobile Manufacturers ( ACEA ) hervor). Ein Jahr später ging der Automarkt sichtbar in die Knie. Die Gesamtzahl der neu registrierten Autos gab um fast 24 Prozent nach, bei Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor waren es sogar fast 30 Prozent.Und anders als in anderen Branchen hat mit dem Quasi-Ende der Pandemie keine Erholung eingesetzt. 2021 gingen die Registrierungen um 2,4 Prozent, ein Jahr später um 4,6 Prozent zurück. Eine Ausnahme bilden indes Elektro- und Hybridautos, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeig. Hier ist die Zahl der Neuzulassungen 2022 gegenüber dem Vorjahr um fast 15 gestiegen, im Verglich zum Jahr 2019 beläuft sich das Plus auf über 400 Prozent.