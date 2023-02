Scream 6: Ghostface schlägt im Super-Bowl-Werbespot zu

In Teil 6 der Scream-Reihe verlegt Ghostface sein Spielfeld von der Kleinstadt Woodsboro nach New York. Das Blutbad dürfte dementsprechend dieses Mal noch ein wenig größer ausfallen, auch wenn wir dabei leider auf die "Scream-Queen" Sidney Prescott (Neve Campbell) verzichten müssen. Wer von den Überlebenden des fünften Teils nun doch das Zeitliche segnet, erfahren wir zum Kinostart am 9. März 2023. Jetzt verbreitet aber erst einmal der Super-Bowl-Spot zum Slasher Gänsehaut.