Fesselnd kurios: Tastatur mit vollwertigem Display unter Glas-Tasten

RGB war gestern, diese Tastatur ist einfach ein Display mit Tasten

Glas macht es möglich

Wer sich an den Effekten seiner RGB-Tastatur schon satt gesehen hat, der kann sich bald noch deutlich besser von seiner Tastatur ablenken lassen. Anfang 2023 kommt die erste Tastatur auf den Markt, bei der ein vollwertiges Display durch transparente Tasten und Switches scheint.Finalmouse ist ein Unternehmen, was stark darauf setzt, Gaming-Enthusiasten mit detailliertem Design und oft limitierter Auflage zu locken, bisher aber - wie der Name vermuten lässt - vor allem für Mäuse bekannt. Jetzt hat das Unternehmen seinen Anspruch auf eigenwilliges Design auf ein neues Produkt übertragen. Bei der " Finalmouse Centerpiece " handelt es sich um eine mechanische Tastatur mit echtem Alleinstellungsmerkmal. Ein Display, das die gesamte Basis der Tastatur bildet, kann dank transparenten Tastenkappen und Schalter ganz neue visuelle Effekte möglich machen.Bisher bleibt der Hersteller Details zu dem Display noch schuldig - genaue Größe, Helligkeit, Auflösung oder Bildwiederholfrequenz will man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Inhalte, die man auf der Keyboard-Anzeige im Vorstellungsvideo präsentiert, seien "interaktive Skins", die mit Unreal Engine 5 entwickelt wurden. Finalmouse sieht zum Lauch einen Marktplatz für diese Inhalte vor. Die Tastatur verfügt über eine eigene CPU und GPU, die Ressourcen des Systems werden also nicht für die Lichtshow beansprucht.Damit das Display auch seine Show machen kann, setzen die Ingenieure nach eigener Aussage auf ihre Erfindung "Laminated DisplayCircuit Glass Stack" - damit gemeint ist wohl die Nutzung von bewährten Laminiere-Techniken für die Herstellung von Tastenkappen und Schalter-Gehäusen aus Glas. Die Switches will man zusammen mit Gateron auf Basis der "Black Ink" Modelle entwickelt haben. Finalmouse bringt die gesamte Technik dann in einem Gehäuse aus gefrästen Aluminium unter. Das Centerpiece soll ab Frühjahr 2023 für 350 US-Dollar starten.