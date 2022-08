Wing Commander 4: Demo zur Remastered-Version von Fans ist da

Remastered-Version von Fans

Man muss schon ein gewisses Alter haben, um die Wing Commander-Reihe zu kennen oder gar selbst gespielt zu haben. Denn die Weltraum-Simulation stammt aus einer Zeit als Chris Roberts Spiele noch fertiggestellt hat, Wing Commander 4 wurde 1996 veröffentlicht. Besonders gut gealtert ist das Spiel allerdings nicht und das wollen Fans nun ändern.Wing Commander 4: The Price of Freedom und auch die Reihe insgesamt war nicht unbedingt für das Gameplay bekannt. Vielmehr gelang es Chris Roberts, der heute das Endlos-Projekt Star Citizen leitet, hier einen interaktiven Film zu erschaffen. Die von echten Schauspielern und Hollywood-Größen gespielten Zwischensequenzen waren mit viel Aufwand produziert, Entwickler Origin Systems und Publisher Electronic Arts konnten hierfür auch zahlreiche Stars verpflichten, allen voran Mark Hamill, John Rhys-Davies und Malcolm McDowell.Das Interesse an Wing Commander dürfte in den vergangenen Jahren auch wegen Star Citizen stark zugenommen haben, allerdings kamen und kommen alte und neue Spiele meist zum Ergebnis, dass die Weltraum-Simulation aus heutiger Sicht ziemlich angestaubt aussieht. Manche Spiele altern eben besser als andere, Wing Commander zählt aber eher zur Kategorie "Wie sieht das denn aus?"Das stellten auch die Macher des Wing Commander 4 Remastered-Projekts fest und begannen, das Spiel in ihrer Freizeit zu "entstauben": Konkret heißt es dazu auf der Webseite : "Die Spiele haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt, und obwohl die Game-Engine damals sehr beeindruckend war, ist sie vielleicht nicht ganz so gut gealtert."Weiter schreibt man: "Dieses Projekt ist ein Versuch von Fans, Besitzern von Wing Commander 4: The Price of Freedom ein moderneres Spielerlebnis zu ermöglichen, indem die Dateien des Originalspiels in eine neue Engine geladen werden, komplett mit speziell erstellten, hochauflösenden Assets."Man hat sich vor allem auch die Zwischensequenzen vorgenommen und hier ist der Unterschied wohl am größten, denn man hat eine weitgehend unbekannte DVD-Version des Spiels herangezogen und die darüber verfügbaren Videos mit KI-Upscaling weiter verbessert.Davon kann man sich nun auch selbst überzeugen, das Projekt bietet über seine Webseite eine "sehr frühe" Demoversion des Remasters an. Dafür benötigt man allerdings eine Standalone-Version des Spiels, diese ist bei GOG und auf Origin zu haben.