Until Dawn: Der PS4-Hit bekommt ein Remake für PC und PS5

Horror-Urlaubs-Trip

Als Until Dawn 2015 für die PlayStation 4 erschien, entwickelte es sich schnell zu einem der beliebtesten Horrorspiele seiner Zeit. Noch in diesem Jahr wird es ein umfassendes Remake geben, welches dann aber für PC und PlayStation 5 erscheint.Die Neuauflage entsteht beim Entwicklerstudio Ballistic Moon auf Basis der Unreal Engine 5 und soll das Original in mehrfacher Hinsicht toppen. Versprochen werden unter anderem eine verbesserte Grafik sowie neue und zusätzliche Charakteranimationen. Es wird einen neuen Soundtrack von Mark Koven geben und eine neue Third-Person-Kamera soll einen besseren Blickwinkel auf die Geschehnisse ermöglichen.An der Geschichte wird sich hingegen nichts ändern, wir begleiten also erneut eine Gruppe Teenager auf einen gemeinsamen Urlaubstrip in eine abgelegene Berghütte in den Blackwood Mountains, der sich zu einem wahren Albtraum entwickelt. Wieder gilt also, dass Entscheidungen des Spielers stets über Leben und Tod der Gruppenmitglieder bestimmen können.Until Dawn soll noch in diesem Jahr für PC und PlayStation 5 erscheinen, ein genaues Datum wurde bisher nicht kommuniziert. Erst kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Sony an einer Verfilmung der Geschichte arbeitet. Bei dem Streifen wird dann David F. Sandberg (Annabelle 2, Lights Out) die Regie übernehmen.