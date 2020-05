Trailer zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" veröffentlicht

Spielstände können synchronisiert werden

Der Nachfolger zu dem 2004 veröffentlichten Titel "Vampire: The Masquerade - Bloodlines" soll in diesem Jahr für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. In dem neuen Trailer "Come Dance" werden zahlreiche Szenen aus dem rasanten Rollenspiel gezeigt. In der Spielwelt ist of­fen­bar nichts, wie es scheint. Neben Vampiren, die ihre Beute auf der Tanzfläche verspeisen, kommt auch ein Irrer, der Menschen kur­zer­hand zu Puppen umfunktioniert, zum Vorschein.Der Titel wird von Paradox Interactive und Hardsuit Labs entwickelt. Die beiden Studios möchten das Smart-Delivery-Feature nutzen, sodass Xbox One-Spieler das Game nachher auch auf der Xbox Series X kostenfrei erhalten. Darüber hinaus sollen die Spielstände mit anderen Konsolen synchronisiert werden können. Damit ist es möglich, das Spiel auf der Xbox One zu beginnen und später auf der Xbox Series X fortzusetzen.Einen Release-Termin gibt es für "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" bislang nicht. Das Game soll jedoch auf jeden Fall noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X angeboten werden. Der Titel kann schon jetzt für knapp 60 Euro vorbestellt werden. Neben "Bloodlines 2" wurden auf dem heutigen Inside-Xbox-Event noch viele weitere Titel präsentiert. So hat Microsoft unter anderem einen neuen Trailer zu "Assassin's Creed Valhalla" gezeigt.