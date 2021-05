Toy Soldiers HD erscheint im August 2021 für PC und Konsolen

Der Publisher Accelerate Games hatte bereits Ende des letzten Jahres eine Neuauflage des Tower-Defense-Titels Toy Soldiers an­ge­kün­digt. Neben Verbesserungen bei der Grafik und beim Gameplay wird das HD-Remaster auch neue Spielinhalte mitbringen. Bevor die Plas­tik­soldaten im August auf PC und Konsole in den Krieg ziehen, gibt es jetzt schon einmal einen ersten Trailer zu sehen.Toy Soldiers HD entsteht so wie auch schon das Original aus dem Jahr 2010 bei den Signal Studios. Die Spielidee bleibt unverändert: Spieler kommandieren auf einem Schlachtfeld Sol­da­ten, Panzer, Kampfflugzeuge und weitere Einheiten in Spielzeug-Look und platzieren Ver­tei­di­gungs­sys­teme, um die feindlichen Einheiten abzuwehren. Während der Kämpfe können Spieler dann das direkte Kommando über einzelne Einheiten übernehmen und diese dann in der Third-Person-Perspektive steuern.Für das HD-Remaster werden die Grafik, Soundeffekte und Kameraperspektiven des Spiels überarbeitet, außerdem sind die beiden nach dem Release veröffentlichten DLC-Pakete (The Kaiser's Battle, Invasion!) enthalten. Zusätzlich werden nie zuvor spielbare Inhalte ver­spro­chen. Hierzu wurden allerdings noch keine Details genannt.Toy Soldiers HD erscheint im August 2021 für den PC (Steam), die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch